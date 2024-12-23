В России велокурьерам ограничат скорость

Они смогут передвигаться не быстрее 25 км/ч.

В России велокурьерам ограничат скорость. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на пресс-службу Росстандарта.

ГОСТ начнет действовать с 1 марта 2025 года.

«Стандарт впервые устанавливает технические требования и методы испытаний для электрических велосипедов. В первую очередь, максимальная скорость электровелосипеда, достигаемая при использовании электродвигателя, не должна превышать 25 км/ч. Кроме того, транспортное средство должно быть оборудовано как минимум двумя независимо управляемыми тормозными системами», — заявили в ведомстве.

Также транспортные средства должны быть укомплектованы автоматическими устройствами ограничения скорости с возможностью определения координат посредством глобальной навигационной спутниковой системы.