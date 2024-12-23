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В России придумали способ для ограничения продажи подделок на маркетплейсах
Производители товаров хотят обязать торговые площадки удалять контрафактные товары по просьбе правообладателя без судебных разбирательств.

В России придумали способ для ограничения продажи подделок на маркетплейсах. Об этом пишут «Известия».

Производители товаров и профильные ассоциации обратились к премьер-министру России Михаилу Мишустину с предложением обязать онлайн-площадки убирать контрафактную продукцию по просьбе правообладателя.

Авторы инициативы также попросили создать для правообладателей личные кабинеты, через которые можно будет направлять соответствующие жалобы.

Кроме того, ассоциации хотят ввести обязательную маркировку продавцов, подтвердивших права на результаты интеллектуальной деятельности, а также товаров на электронных площадках.