В России назвали самую дефицитную профессию 2024 года

Меньше всего соискатели откликались на предложение о работе дворником.

В России назвали самую дефицитную профессию 2024 года. Об этом сообщает HH.ru.

Меньше всего соискатели откликались на предложение о работе дворником. По данным аналитиков, количество объявлений по этой вакансии было больше, чем число просмотров.

Отмечается, что в сравнении с 2023 годом профессия токаря переместилась на второе место по невостребованности. Также ухудшилась ситуация с продавцами и кассирами. Четвертое место заняли повара, врачи переместились со второго места в 2023 году на пятое в 2024 году.

Анализ проводился на основе 11 млн вакансий.