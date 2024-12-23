В России на новогодних каникулах подорожает пиво

Цены вырастут в среднем на 10%.

В России на новогодних каникулах подорожает пиво. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Отмечается, что производители и дистрибьюторы уже предупредили ритейлеров. Мера связана с повышением акцизов с 1 января 2025 года, ростом инфляции, подорожанием сырья и, как следствие, увеличением себестоимости.

Цены вырастут в среднем на 10%.

Сразу три пивные компании — AB InBev Efes, Medovarus, белорусской ООО «Криница-Трейд», а также «Госселайн Логистикс» — заявили об удорожании продукции. В компаниях не стали это комментировать.