В Минобороны рассказали о потерях ВСУ за сутки в Курской области

Отмечается, что российские военные ведут наступательные действия и нанесли поражение формированиям 14 бригад противника.

В Минобороны рассказали о потерях ВСУ за сутки в Курской области. Об этом сообщает РЕН. ТВ со ссылкой на ведомство.

ВС России уничтожили два танка, один из которых — американский Abrams, три боевые машины пехоты — БМП «Bradley» производства США, БМП «Marder» производства Германии и БМП «CV-90» производства Швеции, три бронетранспортера — «Stryker» и два М113 производства США, три боевые бронированные машины, артиллерийское орудие, четыре миномета, бронированная ремонтно-эвакуационная машина М88 производства США и восемь автомобилей.

ВСУ потеряли более 300 боевиков.

Отмечается, что российские военные ведут наступательные действия и нанесли поражение формированиям 14 бригад противника.

По скоплениям техники и живой силы ВСУ работают авиация и артиллерия.