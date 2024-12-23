В Минеральных водах директора энергокомпании уволили из-за выходки подчиненного с обнаженной девушкой

В Минеральных водах директора энергокомпании уволили из-за выходки подчиненного с обнаженной девушкой. Об этом пишет Telegram-канал «SHOT».

Инцидент произошел 22 декабря на корпоративе «Ставэлектросеть» в честь Дня энергетика. Судя по кадрам, один из сотрудников позволил себе откровенные прикосновения к полуобнаженной танцовщице.

По информации портала, главным героем видео оказался 48-летний начальник производственно-технической службы филиала ГУП СК «Ставэлектросеть». Руководитель организации решил оштрафовать его, однако самого директора попросили написать заявление об уходе.

Местные жители выразили негодование из-за такого поведения, поскольку в регионе часто случаются перебои с электричеством. Последнее было 20 декабря: без света остались 1500 квартир — вышел из строя фидер.