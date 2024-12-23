В Госдуме предложили оплатить новогодние мероприятия многодетным семьям

Предлагается выделить бюджетные средства для полной компенсации стоимости билетов на посещение музеев, выставок, новогодних представлений, катков, горок и иных объектов семейного досуга в период с 25 декабря по 8 января

В Госдуме предложили оплатить новогодние мероприятия многодетным семьям. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на депутатов Сергея Миронова и Яну Лантратову.

Соответствующее обращение направили министру культуры России Ольге Любимовой. Предлагается выделить бюджетные средства для полной компенсации стоимости билетов на посещение музеев, выставок, новогодних представлений, катков, горок и иных объектов семейного досуга в период с 25 декабря по 8 января для многодетных, малообеспеченных семей и пенсионеров.

По мнению авторов инициативы, это снизит финансовую нагрузку на указанные категории граждан и обеспечит одинаковые возможности для участия в культурных мероприятиях в праздничный период.