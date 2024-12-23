В ДТП с тремя грузовиками в Самарской области погиб мужчина

В ДТП с тремя грузовиками в Самарской области погиб мужчина. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

ДТП произошло на 1157 км автодороги М-5 «Урал» в Исаклинском районе вечером 22 декабря. Грузовик МАN занесло на дороге. Машина столкнулась с грузовым автомобилем Skania, движущимся во встречном направлении, который отбросило на грузовик Sitrak.

Водитель первого большегруза погиб на месте, водитель Skania доставлен в медицинское учреждение.