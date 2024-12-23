В бюджет города Рязани на 2024 год внесли изменения

В Рязани увеличили объем межбюджетных трансфертов на 380 миллионов 500 тысяч рублей.

Изменения и дополнения внесли в бюджет Рязани на 2024 год. Соответствующий доклад зачитала Галина Трушина, председатель комитета по бюджету и налоговой политике, на заседании Рязанской гордумы в понедельник, 23 декабря.

В Рязани увеличили объем межбюджетных трансфертов на 380 миллионов 500 тысяч рублей.

Выделили 174,4 млн рублей на покупку пяти троллейбусов, 41,2 млн — на благоустройство дворовых территорий, 72 млн — на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, 182,4 тысячи — на социальные выплаты молодым семьям.

Также 14,2 миллиона затратили на оснащение дошкольных учреждений охранно-пожарным оборудованием и средствами технической защиты.

На выполнение работ по благоустройству мемориального комплекса Скорбященского кладбища выделили более одного миллиона рублей.

На повышение оплаты труда воспитателям в дошкольных учреждениях, работникам в учреждениях дополнительного образования затратили 77,4 млн рублей.