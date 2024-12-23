В Александро-Невском трое мужчин украли водозаборную колонку

В отношении мужчин возбудили уголовное дело по ч.2 ст. 158 УК РФ. Им грозит до пяти лет лишения свободы.

В Александро-Невском трое мужчин украли водозаборную колонку. Об этом в понедельник, 23 декабря, сообщает пресс-служба УМВД по Рязанской области.

В полицию обратился работник предприятия, обслуживающего сеть водоразборных колонок. Он сообщил о повреждении одного из гидрантов.

Местные жители рассказали о трех мужчинах, которые транспортировали корпус колонки по тротуару. По описанию внешности правоохранители узнали жителей поселка в возрасте от 20 до 26 лет. Отмечается, что ранее их привлекали к ответственности за административные правонарушения, связанные с злоупотреблением спиртным.

Подозреваемых нашли и задержали. Причастность к краже подтвердилась.

В отношении мужчин возбудили уголовное дело по ч.2 ст. 158 УК РФ. Им грозит до пяти лет лишения свободы.