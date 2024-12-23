УМВД и ФСБ выпустило обращение к рязанцам после серии взрывов и поджогов

Отмечается увеличение деятельности зарубежных колл-центров, которые принуждают людей к совершению противоправных действий.

УМВД и ФСБ предупредили рязанцев об активизации мошенников. Об этом сообщили пресс-службы ведомств.

Отмечается увеличение деятельности зарубежных колл-центров, которые принуждают людей к совершению противоправных действий. В нескольких городах России граждане по поручениям аферистов зажигали фейерверки в торговых центрах и банках, совершали попытки поджогов военкоматов, помещений и служебного автотранспорта правоохранительных органов.

Некоторые люди стали участниками психологических операций недружественных стран. Их привлекли к уголовной ответственности.

«УМВД и УФСБ России по Рязанской области предупреждают, что в преддверии новогодних праздников злоумышленники активизируются и преследуют не только финансовые цели, но и стремятся дестабилизировать обстановку. Будьте бдительны и прекращайте общение при первых подозрительных словах», — говорится в сообщении ведомства.

Рязанцев призвали предупредить родных. особенно старшее поколение.