Стало известно, пойдет ли в Рязани снег в новогоднюю ночь

Прогноз динамики снежного покрова на европейской части России построен моделью ECMWF. Если судить по последним нескольким обновлениям, такие города как Рязань, Москва, Санкт-Петербург, Курск, Белгород, Воронеж встретят Новый год без снега.