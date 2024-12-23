Стало известно, пойдет ли в Рязани снег в новогоднюю ночь
Прогноз динамики снежного покрова на европейской части России построен моделью ECMWF. Если судить по последним нескольким обновлениям, такие города как Рязань, Москва, Санкт-Петербург, Курск, Белгород, Воронеж встретят Новый год без снега.
Рязанцам рассказали, пойдет ли снег в новогоднюю ночь. Соответствующая информация
Прогноз динамики снежного покрова на европейской части России построен моделью ECMWF. Авторы канала отметили, что, если судить по последним нескольким обновлениям, такие города как Рязань, Москва, Санкт-Петербург, Курск, Белгород, Воронеж встретят Новый год без снега.
Видео: Telegram-канал «Meteo Channel»