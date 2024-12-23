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«Союзмультфильм» создаст отечественную киновселенную супергероев
На эти цели потратят более семи миллиардов рублей.

«Союзмультфильм» создаст отечественную киновселенную супергероев. Об этом пишет РБК со ссылкой на главу киностудии Юлиану Слащеву.

Планируется выпустить шесть фильмов и сериал. Предполагается, что на российский ответ кинофраншизам Marvel и DC потратят более семи миллиардов рублей. На каждый фильм может уйти по 1-1,2 млрд.

«Они будут выходить с интервалом в год — с поправкой на то, что сразу после первого выйдет сериал», — заявила Слащева.

По ее словам, сценарии двух полнометражных фильмов на стадии доработки. Производство фильмов запланировано на 2026 год.