Советник главы офиса Зеленского назвал переговоры с Россией неизбежными
Сергей Лещенко заявил, что изменения в США потребуют от Украины готовности к переговорам.
Советник главы офиса Зеленского назвал переговоры с Россией неизбежными. Его слова передает «Газета.ру».
Сергей Лещенко заявил, что изменения в США потребуют от Украины готовности к переговорам.
«Мы понимаем, что переговоры — это неизбежность, и в этих переговорах Украина должна быть сильной», — сказал Лещенко.
Он добавил, что ни минские, ни стамбульские соглашения их не устроят.