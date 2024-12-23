Советник главы офиса Зеленского назвал переговоры с Россией неизбежными

Сергей Лещенко заявил, что изменения в США потребуют от Украины готовности к переговорам.

Советник главы офиса Зеленского назвал переговоры с Россией неизбежными. Его слова передает «Газета.ру».

Сергей Лещенко заявил, что изменения в США потребуют от Украины готовности к переговорам.

«Мы понимаем, что переговоры — это неизбежность, и в этих переговорах Украина должна быть сильной», — сказал Лещенко.

Он добавил, что ни минские, ни стамбульские соглашения их не устроят.