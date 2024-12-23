Скончался известный рязанский журналист Михаил Зайцев
Член Союза журналистов России Михаил Зайцев скончался 22 декабря на 76-м году жизни.
Скончался известный рязанский журналист Михаил Зайцев. Об этом сообщает газета «Рязанские ведомости».
Член Союза журналистов России Михаил Зайцев скончался 22 декабря на 76-м году жизни. Причина смерти не сообщается.
Свою карьеру мужчина начинал в сараевской районной газете. Окончил факультет журналистики МГУ, стал собственным корреспондентом, а затем работником секретариата областной газеты «Приокская правда». Затем несколько лет Зайцев занимался изданием и подготовкой материалов для газеты Рязанского отделения Союза журналистов России «Всем обо всем». Работал в газете «Рязанские ведомости».
Фото: «Рязанские ведомости»