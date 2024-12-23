Скончалась сотрудница рязанского минфина Марина Пашкина

Женщина скончалась 22 декабря после продолжительной болезни.

Скончалась сотрудница рязанского минфина Марина Пашкина. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Женщина скончалась 22 декабря после продолжительной болезни. Пашкина работала в минфине с 2010 году.

«Для всех, знавших Марину Александровну, она останется в памяти как необычайно яркий, красивый, доброжелательный и заботливый человек, излучавший огромную позитивную энергию и дружелюбие», — подписали в некрологе.