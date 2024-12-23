Рязанские полицейские за выходные выявили 11 незаконных мигрантов

Также правоохранители пресекли восемь правонарушений со стороны иностранцев.

Рязанские полицейские за выходные выявили 11 незаконных мигрантов. Результаты рейдовых мероприятий опубликовала пресс-служба УМВД по региону.

Также правоохранители пресекли восемь правонарушений со стороны иностранцев.

В ходе проверочных мероприятий в областном центре обнаружили нарушения правил реализации алкогольной продукции в магазинах на улицах Большая и Молодцова, а также в кафе, расположенном на улице Кутузова. Из заведений изъяли 72 литра алкогольной продукции.

По всем фактам возбуждены административные дела.