Рязанские бойцы СВО попали в серьезную аварию в Запорожской области

Одному из пострадавших собирают средства на лечение.

Рязанские бойцы СВО попали в серьезную аварию в Запорожской области. Об этом РЗН. Инфо сообщила жена пострадавшего Владимира Пилогеевского, которого положили в Бердянскую областную больницу.

Жена пострадавшего Ольга со ссылкой на очевидцев аварии сообщила, что водитель Kia неожиданно вылетел на встречу LADA Vesta с ее мужем. Брат женщины, который тоже был в автомобиле и получил ушиб грудной клетки, рассказал, что виновник «как-будто специально въехал в машину с рязанцами».

Водитель Kia погиб на месте или по пути в больницу. Сидевший сзади мужчина погиб в машине скорой, у другого выбило зубы.

По словам жены пострадавшего, при столкновении LADA Vesta перевернулась четыре раза, а Владимир вылетел из машины.

«У Вовы раздроблен таз, бедро, сильный ушиб грудной клетки, сотрясение, была порвана губа до подбородка, гематома на задней стенки брюшной полости. Ребята, которые были на месте ДТП, рассказывали, что видели очень много крови. Муж висел на волоске между жизнью и смертью», — рассказала Ольга.

23 декабря стало известно, что мужчину перевели в отделение травматологии из реанимации. По словам родственницы, его состояние стабилизировалось, хотя врачи говорили, что травмы серьезные и могут оказаться летальными.