Рязанская область вошла в топ-25 регионов в итоговом рейтинге 2024 года
Рейтинговый балл в исследовании — это среднее арифметическое баллов, которые получали регионы в 2024 году по качеству жизни, социально-экономическому положению, состоянию рынка труда, материальному благополучию населения, научно-технологическому развитию и приверженности жителей здоровому образу жизни.
Рязанская область вошла в топ-25 регионов в итоговом рейтинге 2024 года. Соответствующие данные
Согласно данным исследования, лидерами рейтинга стали Москва и Санкт-Петербург. Они набрали более восьмидесяти баллов из ста возможных. Рязанская область заняла 23 место и набрала 57,93 балла.
Рейтинговый балл в исследовании — это среднее арифметическое баллов, которые получали регионы в 2024 году по качеству жизни, социально-экономическому положению, состоянию рынка труда, материальному благополучию населения, научно-технологическому развитию и приверженности жителей здоровому образу жизни.