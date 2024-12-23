Рязанская область вошла в топ-25 регионов в итоговом рейтинге 2024 года

Рейтинговый балл в исследовании — это среднее арифметическое баллов, которые получали регионы в 2024 году по качеству жизни, социально-экономическому положению, состоянию рынка труда, материальному благополучию населения, научно-технологическому развитию и приверженности жителей здоровому образу жизни.