Рязанская Госавтоинспекция обратилась к жителям из-за погодных условий

Всех участников дорожного движения призвали к предельной внимательности и осторожности.

Рязанская Госавтоинспекция обратилась к жителям из-за погодных условий. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По информации ГАИ 23 декабря будет облачно. Днем временами небольшие осадки в виде снега, мокрого снега, мороси, местами гололед и туман. На дорогах гололедица.

Всех участников дорожного движения призвали к предельной внимательности и осторожности.