Рязанцы сообщили о полностью заметенной трассе

Отмечается, что речь идет о дороге Хворощевка — Делехово — Павелец-1 — Кремлево — Павелец в Скопинском районе.

Рязанцы сообщили о полностью заметенной трассе. Об этом местный житель написал в редакцию РЗН.Инфо.

Отмечается, что речь идет о дороге Хворощевка — Делехово — Павелец-1 — Кремлево — Павелец в Скопинском районе.

«Снега намело — хоть сани ставь. Ветер все с полей на дорогу сдувает, а чистить ее — кто ж этим занимается? Видимо, лешие. Или зайцы, которые вместо лопат — морковкой вооружены», — написал мужчина.