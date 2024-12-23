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Рязанцы сообщили о полностью заметенной трассе
Отмечается, что речь идет о дороге Хворощевка — Делехово — Павелец-1 — Кремлево — Павелец в Скопинском районе.

Рязанцы сообщили о полностью заметенной трассе. Об этом местный житель написал в редакцию РЗН.Инфо.

Отмечается, что речь идет о дороге Хворощевка — Делехово — Павелец-1 — Кремлево — Павелец в Скопинском районе.

«Снега намело — хоть сани ставь. Ветер все с полей на дорогу сдувает, а чистить ее — кто ж этим занимается? Видимо, лешие. Или зайцы, которые вместо лопат — морковкой вооружены», — написал мужчина.