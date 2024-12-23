Рязанцы пожаловались на прорыв трубы на улице Школьной

По словам жильцов, в доме старого фонда ни разу не проводили капитальную замену труб.

Рязанцы пожаловались на прорыв трубы на улице Школьной. Об этом пишет Telegram-канал «Типичная Рязань».

«Школьная ул, 23. В прошлом году уже латали небольшой участок трубы, вырезав кусок и вставив туда что-то взамен. В это году еще круче. Перед подъездом разрыли яму, перекопав все деревья и кусты, цветы, посаженные за мой счет. И о чудо, состояние трубы „просто великолепно“, что говорит о том, что ни разу не проводили капитальную замену труб. А дом, на минуточку, старого фонда. Постоянно на водяной бочке сидим», — написал автор поста.