Рязанцам рассказали о погоде во вторник

Местами пройдут небольшие и умеренные осадки в виде снега, мокрого снега, мороси. Местами возможны гололед и туман. На дорогах гололедица.

Рязанцам рассказали о погоде во вторник. Прогноз опубликован на сайте ГУ МЧС по региону.

24 декабря будет облачно. Местами пройдут небольшие и умеренные осадки в виде снега, мокрого снега, мороси. Местами возможны гололед и туман. На дорогах гололедица.

Ветер юго-восточный, восточный, 3-8 м/с.

Температура воздуха по области ночью -4…+ 1 °C, днем −3…+2°С.