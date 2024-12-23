Рязанцам рассказали, как получить выходной 28 декабря

Юрист перечислил несколько способов, позволяющих сделать 28 декабря выходным.

Рязанцам рассказали, как получить выходной 28 декабря. Об этом рассказал юрист сервиса SuperJob.

Он перечислил несколько способов, позволяющих сделать 28 декабря выходным. Юрист посоветовал взять отпуск в это время.

Помимо этого, специалист предложил тем, кто хочет отдохнуть 28 декабря, стать донором.

«Если вы выступите в качестве донора и сдадите кровь (или компоненты крови), у вас по закону будет дополнительный оплачиваемый выходной день, который вы можете использовать в любое время (в том числе и 28 декабря)», — отметил мужчина.