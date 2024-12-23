Рязанцам напомнили, что нужно делать в случае обнаружения БПЛА
Инструкцию опубликовали в Telegram-канале регионального оперштаба.
Рязанцам напомнили, что нужно делать в случае обнаружения БПЛА. Инструкцию опубликовали в Telegram-канале регионального оперштаба.
Если вы увидели беспилотник в воздухе или на земле, следует:
- быстро покинуть опасную зону — отойти на расстояние не менее 100 метров;
- предупредить о возможной опасности других граждан, находящихся рядом;
- позвонить 112 или передать данные через мобильное приложение Радар.НФ.
В случае обнаружения беспилотника нельзя:
- подходить к нему, трогать его, если он упал;
- находиться в прямой видимости БПЛА;
- пытаться сбить беспилотник подручными средствами;
- пользоваться вблизи БПЛА радиоаппаратурой, мобильными устройствами.