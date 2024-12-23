Рязанцам напомнили, что нужно делать в случае обнаружения БПЛА

Инструкцию опубликовали в Telegram-канале регионального оперштаба.

Рязанцам напомнили, что нужно делать в случае обнаружения БПЛА. Инструкцию опубликовали в Telegram-канале регионального оперштаба.

Если вы увидели беспилотник в воздухе или на земле, следует:

быстро покинуть опасную зону — отойти на расстояние не менее 100 метров;

предупредить о возможной опасности других граждан, находящихся рядом;

позвонить 112 или передать данные через мобильное приложение Радар.НФ.

В случае обнаружения беспилотника нельзя: