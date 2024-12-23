Россиянам раскрыли новую схему мошенников по краже аккаунтов с «Госуслуг»

Появились схемы с рассылками смс о якобы неудачной попытке входа или взломе аккаунта, также содержащие поддельный номер службы поддержки.

Россиянам раскрыли новую схему мошенников по краже аккаунтов с «Госуслуг». Об этом в понедельник, 23 декабря, сообщило РИА Новости со ссылкой на сервис разведки уязвимостей и утечек данных DLBI.

В публикации сказано, что мошенники создают поддельные справочные сайты, где публикуют фальшивые телефоны службы поддержки «Госуслуг», а после помощью продвижения добиваются их появления в топ-10 поисковых систем.

Помимо этого, по данным источника агентства, появились схемы с рассылками смс о якобы неудачной попытке входа или взломе аккаунта, также содержащие поддельный номер службы поддержки.