Россиянам назвали топ-10 самых продаваемых автомобилей в стране

Лидерство на российском рынке сохраняет Lada. На втором месте Haval, за ним следуют Chery, Geely и Changan.

Россиянам назвали топ-10 самых продаваемых автомобилей в стране. Об этом пишет Газета.RU со ссылкой на аналитическое агентство «Автостат».

Лидерство на российском рынке сохраняет Lada. На втором месте Haval, за ним следуют Chery, Geely и Changan.

Завершают первую десятку самых результативных автомобильных марок Jaecoo, Jetour, «Москвич», Omoda и GAC.