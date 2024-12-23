Россиянам напомнили о штрафах за новогодний декор на машинах
За неправильную установку на автомобиль новогодних украшений водителя могут оштрафовать на 500 рублей.
Россиянам напомнили о штрафах за новогодний декор на машинах. Об этом
Как указано в публикации, за неправильную установку на автомобиль новогодних украшений водителя могут оштрафовать на 500 рублей. В случае ДТП это может стать основанием для признания водителя виновным в аварии.
Отмечается, что украшать автомобиль нужно так, чтобы декор не мешал водителю и другим участникам движения. Все элементы должны быть надежно закреплены, а используемые световые украшения соответствовать требованиям законодательства.