Россиянам напомнили о штрафах за новогодний декор на машинах

За неправильную установку на автомобиль новогодних украшений водителя могут оштрафовать на 500 рублей.

Россиянам напомнили о штрафах за новогодний декор на машинах. Об этом сообщило издание 32cars.ru.

Как указано в публикации, за неправильную установку на автомобиль новогодних украшений водителя могут оштрафовать на 500 рублей. В случае ДТП это может стать основанием для признания водителя виновным в аварии.

Отмечается, что украшать автомобиль нужно так, чтобы декор не мешал водителю и другим участникам движения. Все элементы должны быть надежно закреплены, а используемые световые украшения соответствовать требованиям законодательства.