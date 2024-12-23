Российские войска освободили Сторожевое в ДНР

Помимо этого, ВС РФ поразили военные аэродромы и склады ударных беспилотников ВСУ. Средства ПВО за сутки сбили 14 украинских беспилотников самолетного типа.

Российские войска освободили Сторожевое в ДНР. Об этом в понедельник, 23 декабря, сообщило Минобороны.

Помимо этого, ВС РФ поразили военные аэродромы и склады ударных беспилотников ВСУ. Средства ПВО за сутки сбили 14 украинских беспилотников самолетного типа.

Потери украинских войск за сутки составили до 1660 человек.