Российские военные нанесли удар по боевикам ВСУ в Черниговской области Украины

В селе Гута-Студенецкая находился отдел пограничной службы, где располагались силы противника.

Российские военные нанесли удар по боевикам ВСУ в Черниговской области Украины. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на координатора пророссийского николаевского сопротивления Сергея Лебедева.

По его словам, в селе Гута-Студенецкая находится отдел пограничной службы, где располагаются боевики.

Он рассказал, что также удар зафиксирован в селе Старые Боровичи в том же регионе — удар нанесен в районе, где находятся два промышленных ангара, в которых хранили и чинили военную технику.