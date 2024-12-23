Российские военные нанесли удар по боевикам ВСУ в Черниговской области Украины
В селе Гута-Студенецкая находился отдел пограничной службы, где располагались силы противника.
Российские военные нанесли удар по боевикам ВСУ в Черниговской области Украины. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на координатора пророссийского николаевского сопротивления Сергея Лебедева.
По его словам, в селе Гута-Студенецкая находится отдел пограничной службы, где располагаются боевики.
Он рассказал, что также удар зафиксирован в селе Старые Боровичи в том же регионе — удар нанесен в районе, где находятся два промышленных ангара, в которых хранили и чинили военную технику.