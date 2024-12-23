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Российские десантники уничтожили группу пехоты ВСУ в Херсонской области
Операторы БПЛА заметили укрытие ВСУ, где сидели украинские военные. Координаты позиций передали на пункт управления артиллерией.

Российские десантники группировки войск «Днепр» уничтожили группу пехоты ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом в понедельник, 23 декабря, сообщило РИА Новости со ссылкой на Минобороны.

Как указано в публикации, операторы БПЛА заметили укрытие ВСУ, где находились военные. Координаты позиций передали на пункт управления артиллерией.

Отмечается, что экипаж самоходного орудия «Нона-С» уничтожил укрытие вместе с боевиками.