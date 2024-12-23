Росгвардейцы задержали двоих мужчин за попытку кражи с территории Рязанского кремля

Двое 20-летних жителей села Дядьково попытались похитить с территории Рязанского кремля несколько медных пластин общей массой 70 килограмм.

Росгвардейцы задержали двоих мужчин за попытку кражи с территории Рязанского кремля. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии.

Сотрудники вневедомственной охраны регионального Управления Росгвардии задержали двоих злоумышленников, пытавшихся похитить медные пластины с территории Рязанского кремля.

Инцидент произошел вечером 22 декабря. Силовики заметили возле здания Успенского собора припаркованную «ГАЗель». Когда они подошли ближе, то увидели, как неизвестный перекидывал через ограждение собора листы цветного металла, предназначенные для строительных и ремонтных работ. Другой мужчина грузил пластины в автомобиль.

Заметив росгвардейцев, мужчины попытались скрыться. Одного из нарушителей сотрудники вневедомственной охраны задержали недалеко от автомобиля. Его сообщника нашли по камерам.

Злоумышленниками оказались двое 20-летних жителей села Дядьково. Они попытались похитить с территории Рязанского кремля несколько медных пластин общей массой 70 килограмм.

Возбуждено уголовное дело.