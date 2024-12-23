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Путин поручил донастроить льготные кредитные программы
Такое поручение президент сделал на совещании по экономическим вопросам страны в понедельник, 23 декабря.

Путин поручил донастроить льготные кредитные программы. Такое поручение президент сделал на совещании по экономическим вопросам страны в понедельник, 23 декабря. Его цитирует URA.RU.

По словам Путина, сейчас Россия противостоит инфляции, проводит жесткую бюджетную политику, это должно отражаться и на кредитной политике.

«В экономике нужно перейти к сбалансированному росту с низкой безработицей и умеренной инфляцией», — отметил он.