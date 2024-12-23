Появились фото с места смертельного ДТП в Пронском районе

ДТП произошло на 50-ом километре автодороги «Рязань — Пронск — Скопин». 43-летний водитель скончался в больнице

Появились фото с места смертельного ДТП в Пронском районе. Их опубликовала пресс-служба регионального УМВД 23 декабря.

ДТП произошло в Пронском районе на 50-ом километре автодороги «Рязань — Пронск — Скопин» 20 декабря. По предварительной информации ведомства, 43-летний житель Милославского района, управляя автомобилем ВАЗ-21099, выехал на встречную полосу и столкнулся е с автомобилем «Киа Спектра», под управлением 30-летнего рязанца.

Напомним, в результате ДТП водитель отечественного автомобиля от полученных травм скончался в медучреждении. Водитель «Киа», а также его пассажиры в возрасте 2 месяцев, 3 и 27 лет, получили травмы различной степени тяжести.