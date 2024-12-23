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Под Рязанью полицейские поймали пьяного водителя
Инцидент произошел утром 23 декабря в Рыбном.

Под Рязанью полицейские поймали пьяного водителя. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции.

Инцидент произошел утром 23 декабря в Рыбном. Полицейские остановили автомобиль LADA Largus, за рулем которого находился 37-летний мужчина с признаками опьянения.

Водителю предложили пройти освидетельствование на состояние опьянения. Результат показал 0,528 мг/л, что превышает допустимый уровень.

На автолюбителя инспекторы ДПС составили протокол за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Мужчине грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортным средством на срок от 1,5 до 2 лет.