Под Рязанью полицейские поймали пьяного водителя

Инцидент произошел утром 23 декабря в Рыбном.

Под Рязанью полицейские поймали пьяного водителя. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции.

Инцидент произошел утром 23 декабря в Рыбном. Полицейские остановили автомобиль LADA Largus, за рулем которого находился 37-летний мужчина с признаками опьянения.

Водителю предложили пройти освидетельствование на состояние опьянения. Результат показал 0,528 мг/л, что превышает допустимый уровень.

На автолюбителя инспекторы ДПС составили протокол за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Мужчине грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортным средством на срок от 1,5 до 2 лет.