Первая рабочая неделя в 2025 году будет двухдневной

Минтруд напомнил, что после новогодних праздников россияне будут работать 9 и 10 января, которые приходятся на четверг и пятницу.

Первая рабочая неделя в 2025 году будет двухдневной. Об этом напомнил Минтруд в своем Telegram-канале в понедельник, 23 декабря.

После новогодних праздников россияне будут работать 9 и 10 января, которые приходятся на четверг и пятницу.

Напомним, последняя рабочая неделя 2024 года, с 23 по 28 декабря, рабочая. 29 декабря начнутся новогодние каникулы. Продлятся они до 8 января включительно.