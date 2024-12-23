Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 23
Втр, 24
Срд, 25
ЦБ USD 102.34 -1.08 21/12
ЦБ EUR 106.54 -1.42 21/12
Нал. USD 103.10 / 101.80 23/12 12:25
Нал. EUR 108.50 / 109.00 23/12 12:25
Новости
Итоги года New
Публикации
«Мамские» чаты и мошенники. Как рязанцы отреагировали на блокировку Vi...
13 декабря Роскомнадзор опубликовал сообщение с информа...
20 декабря 11:56
3 350
«В „Зеленом саде“ учат работать!». О начале карьеры в строительной ком...
Людмила учится на четвертом курсе, одновременно с этим...
12 декабря 16:36
9 341
«Зеленый сад» подарит рязанцам набережную с причалом и академию художе...
29 ноября ГК «Зеленый сад» исполняется 24 года. По слож...
26 ноября 13:52
23 046
Ипотечный кризис: стоит ли рязанцам покупать квартиру сейчас?
Допустим, вы взяли ипотечный кредит на 3 миллиона рубле...
25 ноября 16:48
23 146
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Первая рабочая неделя в 2025 году будет двухдневной
Минтруд напомнил, что после новогодних праздников россияне будут работать 9 и 10 января, которые приходятся на четверг и пятницу.

Первая рабочая неделя в 2025 году будет двухдневной. Об этом напомнил Минтруд в своем Telegram-канале в понедельник, 23 декабря.

После новогодних праздников россияне будут работать 9 и 10 января, которые приходятся на четверг и пятницу.

Напомним, последняя рабочая неделя 2024 года, с 23 по 28 декабря, рабочая. 29 декабря начнутся новогодние каникулы. Продлятся они до 8 января включительно.