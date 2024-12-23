На фасаде рязанской школы № 53 появится мемориальная доска Ярославу Турбаеву

На фасаде рязанской школы № 53 появится мемориальная доска Ярославу Турбаеву. Об этом сообщается на сайте гордумы.

На заседании депутаты приняли решение об установлении нафасаде школы № 53 мемориальной доски выпускнику образовательногоучреждения, гвардии ефрейтору ВДВ, кавалеру ордена Мужества ЯрославуТурбаеву, героически погибшему в ходе СВО.

Кроме того, депутаты также одобрили решение ходатайствовать о награждении медалью ордена «Родительская слава» трех рязанских многодетных семей, а медалью «Рязань — город трудовой доблести"ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны.