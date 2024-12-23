МЧС проверило места проведений новогодних праздников для детей
В понедельник, 23 декабря, инспекторы осмотрели Рязанскую филармонию.
МЧС проверило места проведений новогодних праздников для детей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
По данным МЧС, администрация объекта или руководитель организации должен обеспечить безопасность детей при проведении праздничного мероприятия.
В понедельник, 23 декабря, инспекторы осмотрели Рязанскую филармонию.
Особое внимание в ходе визита уделялось установке новогодней елки и эвакуационным выходам.