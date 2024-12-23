Маркетплейсам запретили продавать детям игровое пневматическое оружие

Правила распространяются также на изделия с дульной энергией от 0,5 до 3 Дж, независимо от калибра.

Минпромторг России запретил маркетплейсам продавать детям игровое пневматическое оружие и товары, похожие на оружие. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

Правила распространяются также на изделия с дульной энергией от 0,5 до 3 Дж, независимо от калибра. По ним карточка таких товаров должна иметь возрастную маркировку, а увидеть ее можно будет только после подтверждения покупателем совершеннолетия. Продавцы и сотрудники пунктов выдачи заказов смогут выдавать покупку только после предъявления документа, удостоверяющего личность и возраст.

Меры приняты в целях укрепления общественной безопасности и профилактики детского травматизма.