Компания «Зеленый сад» разработала систему безопасности в ЖК для женщин и детей
Компания «Зеленый сад» разработала систему безопасности в ЖК для женщин и детей. Об этом сообщила пресс-служба застройщика.
В каждом новом доме работает комплекс «Антитеррор». Он включает в себя:
- Вход по Face ID. На территорию дома могут попасть только те, кого «узнает» камера.
- Видеонаблюдение. Камеры установлены во всех местах общего пользования, включая двор. Онлайн-трансляция ведется на пост охраны.
- Тревожные кнопки. Они установлены в квартирах, холлах и лифтах, во дворе для моментального вызова охраны в экстренной ситуации. Время прибытия охраны — около одной минуты.
- Пост охраны работает круглосуточно.
Дополнительную безопасность в квартирах жильцам обеспечивают пожарная сигнализация и датчики утечки газа.
Во дворах «Зеленого сада» яркое освещение, широкие пешеходные дорожки и игровые площадки с травмобезопасным покрытием.
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