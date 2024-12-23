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Компания «Зеленый сад» разработала систему безопасности в ЖК для женщин и детей

Компания «Зеленый сад» разработала систему безопасности в ЖК для женщин и детей. Об этом сообщила пресс-служба застройщика.

В каждом новом доме работает комплекс «Антитеррор». Он включает в себя:

  • Вход по Face ID. На территорию дома могут попасть только те, кого «узнает» камера.
  • Видеонаблюдение. Камеры установлены во всех местах общего пользования, включая двор. Онлайн-трансляция ведется на пост охраны.
  • Тревожные кнопки. Они установлены в квартирах, холлах и лифтах, во дворе для моментального вызова охраны в экстренной ситуации. Время прибытия охраны — около одной минуты.
  • Пост охраны работает круглосуточно.

Дополнительную безопасность в квартирах жильцам обеспечивают пожарная сигнализация и датчики утечки газа.

Во дворах «Зеленого сада» яркое освещение, широкие пешеходные дорожки и игровые площадки с травмобезопасным покрытием.

Ваш безопасный дом с вау-двором ждет вас! Выбирайте свой жилой комплекс на сайте: https://www.green-garden.ru/. Звоните в отдел продаж «Зеленого сада»: +7 (4912) 77-77-77.