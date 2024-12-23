Из-за предновогодних мероприятий 25 декабря в Рязани перекроют участок улицы

В связи с проведением предновогодних мероприятий 25 декабря с 08:00 до 13:00 будет закрыто движение транспорта на улице Николодворянской на участке от дома № 12 до пересечения с улицей Полонского.

Из-за предновогодних мероприятий 25 декабря в Рязани перекроют участок улицы. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

В связи с проведением предновогодних мероприятий 25 декабря с 08:00 до 13:00 будет закрыто движение транспорта на улице Николодворянской на участке от дома № 12 до пересечения с улицей Полонского.

Рязанцев просят учитывать эту информацию при планировании своего маршрута.