Главой Михайловского муниципального округа стал Евгений Сидоров
Кандидатуру Сидорова единогласно поддержали депутаты. Он избран главой Михайловского муниципального округа на срок пять лет.
Главой Михайловского муниципального округа стал Евгений Сидоров. Об этом сообщили на сайте «Единой России».
Кандидатуру Сидорова единогласно поддержали депутаты. Он избран главой Михайловского муниципального округа на срок пять лет.
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Отмечается, что официально Евгений Сидоров впервые возглавил Михайловский район в 2013 году.
Фото: личная страница Евгения Сидорова во «ВКонтакте»