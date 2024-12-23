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Главой Михайловского муниципального округа стал Евгений Сидоров
Кандидатуру Сидорова единогласно поддержали депутаты. Он избран главой Михайловского муниципального округа на срок пять лет.

Главой Михайловского муниципального округа стал Евгений Сидоров. Об этом сообщили на сайте «Единой России».

Кандидатуру Сидорова единогласно поддержали депутаты. Он избран главой Михайловского муниципального округа на срок пять лет.

По данным «Вид Сбоку», Евгений Сидоров — сын Владимира Сидорова, который был главой района с 1991 по 2001 год, затем заместителем председателя, а с 2005 по 2010 год — председателем Рязанской областной Думы. В 2001-м, в связи с запретом совмещать должности главы района и депутата облдумы, формально руководство муниципальным образованием оставил.

Отмечается, что официально Евгений Сидоров впервые возглавил Михайловский район в 2013 году.

Фото: личная страница Евгения Сидорова во «ВКонтакте»