Глава рязгордумы Татьяна Панфилова приняла участие в акции «Елка желаний»

Глава города выполнит желание шестилетнего Матвея, который мечтает об аэрохоккее.

Председатель рязгордумы Татьяна Панфилова приняла участие в акции «Елка желаний». Об этом она написала на своей личной странице ВКонтакте.

Глава города выполнит желание шестилетнего Матвея, который мечтает об аэрохоккее.

«Желания, особенно загаданные под Новый год, должны сбываться!», — написала Панфилова.

Фото: личная страница Татьяны Панфиловой ВКонтакте.