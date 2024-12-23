Глава рязгордумы Татьяна Панфилова приняла участие в акции «Елка желаний»
Глава города выполнит желание шестилетнего Матвея, который мечтает об аэрохоккее.
Председатель рязгордумы Татьяна Панфилова приняла участие в акции «Елка желаний». Об этом она написала на своей личной странице ВКонтакте.
Глава города выполнит желание шестилетнего Матвея, который мечтает об аэрохоккее.
«Желания, особенно загаданные под Новый год, должны сбываться!», — написала Панфилова.
Фото: личная страница Татьяны Панфиловой ВКонтакте.