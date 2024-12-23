Василевский заявил в суде, что от него хотят показаний на другого человека

Экс-министр строительства Рязанской области Василевский пообщался с родственниками в суде. Об этом пишет «Вид сбоку».
В понедельник, 23 декабря, Дмитрий Василевский, которого обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере и превышении должностных полномочий, смог пообщаться с родственникам по видеосвязи.
Своей семье Василевский заявил, что его просят дать показания на другого человека.
«Им надо, на другого человека чтобы я наговорил», — заявил он.
На заседании рассматривали изменение меры пресечения экс-министра. защита Василевского просила заменить содержание в СИЗО на домашний арест, однако суд в просьбе отказал, так как сторона обвинения считала, что на свободе экс-министр может «надавить» на свидетелей.
Василевского оставили под стражей до 10 марта.
Напомним, экс-главу рязанского минстроя подозревают в мошенничестве в особо крупном размере, организованном группой лиц, повлекшем лишение права на жилое помещение. Вторым задержанным по делу Василевского стал 51-летний Виталий Ерпылев.
Фото: мария Ракчеева «Вид сбоку».