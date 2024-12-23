«АвтоВАЗ» выпустит новую спортивную версию «Нивы»
Главным преимуществом Lada Niva Sport над обычной версией станут спортивные настройки подвески и тормозов, а также усиленная шестерня пятой передачи. Салон также будет выполнен в гоночном контрастном стиле.
«АвтоВАЗ» выпустит новую спортивную версию «Нивы». Об этом сообщает издание Lenta.ru.
Отмечается, что главным преимуществом Lada Niva Sport над обычной версией станут спортивные настройки подвески и тормозов, а также усиленная шестерня пятой передачи. Салон также будет выполнен в гоночном контрастном стиле.
Перед серийным производством спортивную «Ниву» опробовали на ралли-марафоне.