«АвтоВАЗ» выпустит новую спортивную версию «Нивы»

Главным преимуществом Lada Niva Sport над обычной версией станут спортивные настройки подвески и тормозов, а также усиленная шестерня пятой передачи. Салон также будет выполнен в гоночном контрастном стиле.