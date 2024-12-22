В Сочи мужчина выколол глаз девушке ключом для зажигания, сломал руку и ребра

В Сочи мужчина выколол глаз девушке ключом для зажигания, сломал руку и ребра. Об этом в воскресенье, 22 декабря, сообщили в Telegram-канале «Kub Mash».

Как указано в посте, пара встречалась полгода. Они расставались пять раз.

Отмечается, что мужчина поднимал на девушку руку. После второго подобного случая она обратилась в полицию. Однако, по данным канала, мер не приняли.

«Начались угрозы: облить кислотой, изуродовать, сделать инвалидом», — говорится в сообщении.

Девушка с 12-летним сыном ушла жить к подруге. В посте указано, что через время мужчина в маске и халате проник в квартиру. Он открыл дверь заранее украденными ключами.

«Напал на спящую жертву. Целился в правый глаз, исполосовал лоб, челюсть, сломал руку, которой она защищалась», — написали в посте.

Скорую девушка вызвала с телефона ребенка, потому что ее мобильник мужчина забрал с собой.

Отмечается, что злоумышленника задержали, он во всем сознался. Возбуждено уголовное дело.