В России на детские авиабилеты введут 50-процентную скидку

Скидка 50% на авиаперелеты для всех детей до 12 лет начнет действовать 14 января.

В России на детские авиабилеты введут 50-процентную скидку. Об этом сообщил вице-премьер Виталий Савельев в интервью Павлу Зарубину. Соответствующий ролик опубликован в Telegram-канале журналиста.

По словам Савельева, скидка 50% на авиаперелеты для всех детей с двух до 12 лет начнет действовать 14 января.

Вице-премьер отметил, что у авиакомпаний была возможность «минимизировать» скидку с помощью специальных тарифов. Он пообещал, что правительство «это поправит».

Ранее президент Владимир Путин заявил, что авиакомпании должны прекратить манипуляции с тарифами.