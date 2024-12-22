Рязанцы пожаловались на скользкие тротуары в городе

Жители сообщили, что тротуары в ЦПКиО и на Лыбедском бульваре не обработали от гололеда.

Рязанцы пожаловались на скользкие тротуары в городе. Соответствующую информацию они разместили в соцсетях в воскресенье, 22 декабря.

Жители сообщили, что тротуары в ЦПКиО и на Лыбедском бульваре не обработали от гололеда.

«Сплошной лед! Горожане вынуждены ходить по катку! При мне ребенок упал! Ужас! Где городские службы?! Почему не обработали от наледи!?» — написал один жителей, который пожаловался на скользкую дорогу на Лыбедском бульваре.