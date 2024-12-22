Пушилин сообщил о зачистке Анновки в ДНР

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил о зачистке взятого на этой неделе под контроль ВС РФ населенного пункта Анновка.

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил о зачистке населенного пункта Анновка. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале в воскресенье, 22 декабря.

«Наши подразделения освободили… ряд населенных пунктов, это и Анновка… Уже населенный пункт зачищен, наши подразделения пошли дальше», — сказал Пушилин.

Напомним, Минобороны сообщало, что российские военные освободили Анновку в ДНР 17 декабря.