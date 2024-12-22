Прокуратура нашла нарушения в работе ФАПа в Рязанской области

Медорганизации внесли представление.

Прокуратура Кадомского района нашла нарушения законодательства в сфере обеспечения доступности фельдшерско-акушерского пункта в селе Енкаевское. Об этом сообщила пресс-служба надзорного органа.

Отмечается, что вход в здание не был оборудован пандусом или иным подъемным устройством для маломобильных групп населения.

ГБУ РО «Сасовский ММЦ» внесли представление. На должностное лицо медорганизации возбудили дело об административном правонарушении по статье 9.13 КоАП РФ (уклонение от исполнения требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур).

Устранение нарушений находится на контроле в прокуратуре района.